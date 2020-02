Zentralbank friert Leitzins ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins eingefroren.Der Währungsausschuss der Bank of Korea beschloss bei seiner Sitzung am Donnerstag, den Schlüsselzins bei 1,25 Prozent zu belassen.Angesichts eines eventuell großen Schocks für die Wirtschaft infolge der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus war bereits stärker mit einer Zinssenkung gerechnet worden.Notenbankchef Lee Ju-yeol hatte die Position geäußert, dass man trotz der Ausbreitung von Covid-19 in Bezug auf eine Zinssenkung behutsam vorgehen müsse.Die Zentralbank senkte zudem ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 2,1 Prozent. Noch im November war sie davon ausgegangen, dass das Bruttoinlandsprodukt Südkoreas dieses Jahr um 2,3 Prozent wachsen würde.Die Inflationsprognose wurde unverändert bei einem Prozent belassen. Der Zielwert der Notenbank für die Preisstabilität liegt bei zwei Prozent.