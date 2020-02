Hawaiian Airlines setzt wegen Covid-19 Flüge nach Südkorea aus

Photo : YONHAP News

Hawaiian Airlines will ab dem 2. März die Flüge von und nach Südkorea vorläufig aussetzen.Das berichtete Hawaii Public Radio am Mittwoch (Ortszeit).Peter Ingram, CEO der US-amerikanischen Fluggesellschaft, sagte, dass die Firma unter Berücksichtigung der Eskalation von Covid-19 in Südkorea und der Auswirkungen der Krankheit auf die dortige Nachfrage nach Urlaubsreisen diese Entscheidung getroffen habe. Die Firma werde die Situation weiterhin genau beobachten und ihre Unterstützung für die Bemühungen der öffentlichen Gesundheit zur Eindämmung des Virus ausweiten.Hawaiian Air bietet derzeit fünf Direktflüge zwischen Incheon und Honolulu in der Woche an. Der Betrieb auf dieser Flugstrecke soll am 1. Mai in Honolulu und am 2. Mai in Incheon wieder aufgenommen werden.Die Firma ist die erste US-amerikanische Fluggesellschaft, die wegen der Covid-19-Krise Flüge nach Südkorea einstellt.