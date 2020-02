Innerkoreanisches Nordkorea will Ausländer nach Wladiwostok ausfliegen

Nordkorea will Ausländer ins russische Wladiwostok ausfliegen.



Das meldete die russische Nachrichtenagentur TASS am Donnerstag unter Berufung auf einen europäischen Diplomaten.



Ausländer, die Pjöngjang verließen, dürften nicht zurückkehren, solange die Notmaßnahmen für die Bekämpfung des neuen Coronavirus in Kraft seien, wurde der Beamte zitiert.



Die bislang einzige Verbindung zwischen Nordkorea und Russland war ein Flug der nordkoreanischen Fluggesellschaft Air Koryo auf der Strecke Pjöngjang-Wladiwostok. Diese wurde zweimal wöchentlich bedient. Jedoch kappte Nordkorea am 31. Januar wegen Covid-19 alle Verbindungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft.



Die russische Botschaft in Nordkorea hatte in ihren Auftritten in sozialen Netzwerken bestätigt, dass keine Flüge mehr nach Nordkorea gingen und auch Züge sowie andere Transportmittel nicht mehr genutzt würden.