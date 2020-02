Regierung will wegen Covid-19 Kitas bis 8. März schließen

Photo : YONHAP News

Zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus hat die Regierung beschlossen, die Kindertagesstätten im Land ab heute bis 8. März zu schließen.Angesichts befürchteter Schwierigkeiten für Doppelverdienerpaare werde in jeder Kita eine Erzieherin im Dienst sein, um im Notfall weiter Kinder betreuen zu können, teilte die Regierung mit.Arbeitnehmer, die Kinder haben, dürfen einen Urlaub für die Familienbetreuung oder ein Programm zur Arbeitszeitverkürzung für die Kinderbetreuung in Anspruch nehmen.Die Regierung verschärfte zugleich die Richtlinien für Massenveranstaltungen. Sie empfiehlt, einmalige Veranstaltungen oder solche in einem geschlossenen Raum zu verschieben oder abzusagen. Die Empfehlung gilt auch für Veranstaltungen im Freien, bei denen Körperkontakt möglich ist, und Veranstaltungen für Menschen, die für eine Erkrankung besonders anfällig sind.Die Regierung rief außerdem öffentliche Institutionen, Schulen und Unternehmen auf, von flexiblen Arbeitsmodellen wie dem Arbeiten von Zuhause rege Gebrauch zu machen.