Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea auf 1.776 gestiegen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea ist auf 1.776 gestiegen.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten mit, nach dem Stand von 16 Uhr seien 171 neue Infizierte mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden. Am Vormittag seien 334 neue bestätigte Fälle hinzugekommen.Von den am Nachmittag neu bestätigten 171 Infizierten stammten 115 aus Daegu sowie 24 aus Nord-Gyeongsang. Die Zahl der Todesopfer liege bei 13. Die Zahl der Patienten, die als vollständig genesen gelten und aus der Quarantäne entlassen wurden, betrage 26, hieß es weiter.