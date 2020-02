Wirtschaft Durchschnittliche Arbeitszeit von Arbeitnehmern 2019 auf 1.957 Stunden gesunken

Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit der Arbeitnehmer in Südkorea ist im vergangenen Jahr leicht gesunken.



In den Betrieben mit mindestens einem Mitarbeiter arbeitete ein Arbeitnehmer letztes Jahr im Schnitt 1.957 Stunden, wie eine Untersuchung des Ministeriums für Beschäftigung und Arbeit ergab. Das Ressort veröffentlichte die Untersuchungsergebnisse am Donnerstag.



Damit schrumpfte die Arbeitszeit um zehn Stunden (0,5 Prozent) verglichen mit dem Vorjahr.



In den Betrieben mit mindestens fünf Mitarbeitern arbeitete ein Beschäftigter durchschnittlich 1.978 Stunden, damit acht Stunden (0,4 Prozent) weniger.



Das Ziel der Regierung ist es, die durchschnittliche Jahresarbeitszeit bis 2022 unter die Marke von 1.900 Stunden zu kürzen.



Verglichen mit führenden Industrienationen wird in Südkorea noch immer viel länger gearbeitet. Die durchschnittliche Arbeitszeit in Deutschland lag im Jahr 2016 bei 1.298 Stunden, bei 1.383 Stunden in Frankreich und bei 1.694 Stunden in Großbritannien. In Japan wurde 1.724 Stunden gearbeitet und in den USA 1.789 Stunden.