Politik Präsident Moon würdigt Zusammenhalt von Bürgern im Kampf gegen Covid-19

Präsident Moon Jae-in hat den Zusammenhalt der Bürger im Kampf gegen die Infektionskrankheit Covid-19 gewürdigt.



Der Zusammenhalt der Bürger stelle die Stärke der Republik Korea dar, die schon andere Notsituationen überwunden habe, schrieb der Staatschef am Donnerstag in einem sozialen Netzwerk. Es sei an der Zeit, dass jeder Unterstützung anbiete, sollte ihm dies möglich sein.



Die Bürger setzten sich freiwillig dafür ein, um Daegu und die Provinz Nord-Gyeongsang zu unterstützen, wo viele Infektionen bestätigt worden seien. Gebäudebesitzer, Banken und öffentliche Institutionen senkten die Mieten, die Aufopferung von Medizinern und Pflegepersonal sei rührend, hieß es.



Er zolle den Bürgern Respekt, die angesichts der Krise wegen Covid-19 einen wunderbaren Zusammenhalt und Stärke zeigten, schrieb Moon weiter.



Moon wies darauf hin, dass 148 aus dem chinesischen Wuhan ausgeflogene Südkoreaner und chinesische Angehörige am Donnerstag aus einer Quarantäneeinrichtung in Icheon entlassen wurden. Er bedankte sich bei den Ausgeflogenen und Bewohnern von Icheon.



Der Präsident betonte, dass die Regierung bis zum Ende ihr Bestes tun werde, um Covid-19 zu überwinden. Die Regierung werde auch ihre Kräfte für die Belebung der Wirtschaft aufbieten.