Politik Regierung erhält Liste aller Shincheonji-Anhänger

Die Regierung hat nach eigenen Angaben auch eine Liste von Anwärtern auf eine Mitgliedschaft in der Shincheonji-Kirche Jesu sowie der Mitglieder im Ausland erhalten.



Anfang der Woche war der Regierung bereits eine Liste aller 212.000 Mitglieder in Südkorea überreicht worden.



Die Zentrale für Katastrophenmanagement teilte am Donnerstag mit, dass sie eine Liste der Namen von 33.000 Gläubigen im Ausland erhalten habe.



Damit liegen der Regierung nun die Namen und Kontaktmöglichkeiten zu insgesamt 310.000 Anhängern der Kirche vor. Auf der Liste stehen auch die Namen von rund 65.000 Personen, die Vorbereitungskurse der Kirche absolvieren, um offizielles Mitglied zu werden.



Anhand der Listen will die Regierung Personen ausfindig machen, die einem hohen Risiko der Infektion mit dem Covid-19-Erreger ausgesetzt sind. In Zusammenarbeit mit dem Justizministerium sollen auch gefährdete Anhänger im Ausland kontaktiert werden.