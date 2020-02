Wirtschaft Regierung will Vermietern im Falle von Mietsenkung Steuernachlass gewähren

Die Regierung will allen Vermietern einen Steuernachlass gewähren, die Mieten für Kleinhändler und -unternehmer gesenkt haben.



Finanzminister Hong Nam-ki legte am Donnerstag entsprechende Maßnahmen zur Unterstützung kleiner Geschäfte vor, die wegen der Ausbreitung von Covid-19 in Schwierigkeiten gerieten.



Wenn ein Vermieter noch im ersten Halbjahr die Miete senkt, können 50 Prozent der Ermäßigung auf die Einkommens- oder Körperschaftssteuer angerechnet werden.



Diesbezüglich bat Hong um eine aktive Kooperation der Nationalversammlung, da für die Umsetzung der Maßnahme Gesetzesänderungen erforderlich sind.



Die Regierung beschloss auch, den Pächtern von Vermögenswerten im Besitz der Regierung eine Ermäßigung der Pachtgebühren auf ein Drittel des aktuellen Niveaus bis Jahresende zu gewähren. Die Maßnahme gilt jedoch erst ab dem 1. April, weil dafür gesetzliche Änderungen erforderlich sind.