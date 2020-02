Südkorea erwägt wegen Corona-Ausbreitung Evakuierungsplan für Landsleute in Iran

Photo : YONHAP News

Südkorea überprüft eine eventuelle Evakuierung seiner Bürger aus dem Iran.Grund ist, dass sich im Iran das neuartige Coronavirus landesweit ausgebreitet hat und dort die zweithöchste Zahl der Corona-Toten hinter China verzeichnet wird.Wie verlautete, arbeite die südkoreanische Botschaft in Teheran an einem möglichen Evakuierungsplan für rund 200 südkoreanische Staatsbürger im Iran.Da immer mehr Länder internationale Flüge und Schifffahrten aus und nach Iran aussetzen, erwägt die Regierung, Südkoreaner zuerst auf dem Landweg in ein nahe gelegenes Land zu bringen, wo sie einen Flug in die Heimat antreten können. Die Möglichkeit, eine Chartermaschine zu schicken, wird ebenfalls in Betracht gezogen.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums sagte, dass es keinen sofortigen Evakuierungsplan gebe. Jedoch hieß es zugleich, es sei die Pflicht einer diplomatischen Vertretung, Notfallpläne für den Fall zu erstellen, dass alle Flüge gestrichen würden.