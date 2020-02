Politik Regierung setzt wegen Einreisebeschränkungen gegen Südkoreaner Arbeitsgruppe ein

Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport hat wegen der Einreisebeschränkungen gegen Südkoreaner am Donnerstag eine Arbeitsgruppe eingesetzt.



Die Task Force soll zügig an einer Reaktion auf die zunehmende Zahl der Länder arbeiten, die Ausländern die Einreise verbieten, wenn sie aus Südkorea kommen.



Unter anderem soll überprüft werden, inwieweit die strikteren Regelungen die internationale Luftfahrt und Südkoreas Fluggesellschaften beeinträchtigen. Auf der Grundlage der Analysen soll eine Reaktion der Regierung ausgearbeitet werden.



Mit Stand von 10 Uhr am Donnerstag hatten 19 Länder die Einreise aus Südkorea verboten. Von den Einreiseverboten sind diejenigen betroffen, die Südkorea in einem Zeitraum 14 Tage vor der Ankunft besucht haben. 13 Länder, darunter auch Taiwan, haben ihre Einreisebedingungen verschärft.



14 Länder, darunter die USA und Australien, haben ihre Reisewarnungen für Südkorea verschärft. Japan verbietet Ausländern die Einreise, wenn sie in einem Zeitraum 14 Tage vor der Ankunft in Daegu oder Cheongdo waren.