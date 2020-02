Finanzminister: Schwierigkeiten wegen Covid-19 schlagen sich in wirtschaftlichen Indizes nieder

Photo : YONHAP News

Laut Finanzminister Hong Nam-ki haben sich die Schwierigkeiten infolge der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bereits in wirtschaftlichen Indizes niedergeschlagen.Das Wirtschaftsleben und die Stimmung trübten sich rapide ein, sagte Hong am Freitag am Regierungskomplex in Seoul. Gleichzeitig gab er bekannt, dass Konjunkturstimuli mit einem Gesamtvolumen von 20 Billionen Won (16 Milliarden Dollar) beschlossen worden seien.Die Regierung wolle mit einem Maßnahmenpaket das Ausmaß der Schäden wegen der Corona-Krise begrenzen und die wirtschaftliche Dynamik stärken.Doch gebe es weitere Aufgaben zu bewerkstelligen. Deshalb wolle die Regierung zügig den Plan für einen Nachtragshaushalt ausarbeiten und diesen nächste Woche in der Nationalversammlung einreichen, sagte Hong.Bei der Bekanntmachung waren auch Industrieminister Sung Yoon-mo, Landministerin Kim Hyun-mee, die Ministerin für kleine und mittlere Unternehmen Park Young-sun und der Chef der Finanzdienstekommission, Eun Sung-soo, anwesend.