Internationales Zeitung: Italien erwägt neue Kriterien für Coronavirus-Tests

Italien erwägt laut einem Medienbericht, Coronavirus-Tests lediglich auf Menschen zu begrenzen, die Symptome aufweisen.



Es sei zu einer Kollision zwischen der Regierung von Premierminister Giuseppe Conte und lokalen Regierungen wie der Lombardei über Testkriterien gekommen, schrieb die US-Zeitung „New York Times“ am Donnerstag (Ortszeit).



Die Zentralregierung habe ihrem Unmut darüber Luft gemacht, dass die Regierung der Lombardei Kontaktpersonen der Infizierten zu gründlich verfolgt und getestet habe, was zu einer Übertreibung der Covid-19-Lage geführt habe. Es sei übertrieben, auch symptomfreie Kontaktpersonen auf das Virus zu testen, so die Zentralregierung.



Conte kritisierte, dass medizinische Einrichtungen in der Lombardei in übertriebener Weise Tests durchführten und damit die Notlage dramatisch verschlimmern würden. Er betonte, dass die Vorgehensweise in anderen Regionen Italiens und im Ausland, hauptsächlich Patienten mit Symptomen zu testen, ausreichend sei.



In den USA wird ebenfalls über das Ausmaß von Tests gestritten.



Einige Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hätten der Meinung Contes zugestimmt, hieß es. Es gibt jedoch auch Forscher, die aktive Tests befürworten, weil auch symptomfreie Infizierte zur Verbreitung des Virus beitragen könnten.