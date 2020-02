Nordkorea schließt wegen Covid-19 vorläufig öffentliche Einrichtungen

Photo : YONHAP News

Zur Verhinderung des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus hat Nordkorea am 25. Februar den Betrieb verschiedener öffentlicher Einrichtungen vorläufig eingestellt.Das schrieb „The Pyongyang Times“, Nordkoreas englischsprachige Wochenzeitung, am Freitag.Im Thermalbad Yangdok würden keine Touristen zugelassen. Weitere öffentliche Einrichtungen wie der Rungna Vergnügungspark in Pjöngjang blieben geschlossen, hieß es.An touristischen Stätten wie der Badeanlage Yangdok und dem Skigebiet Masikryong wurden noch Anfang des Monats Personen zugelassen, die ein Dokument über getroffene hygienische Maßnahmen vorzeigen konnten. Laut Radio Pjöngjang besuchten 25.000 Menschen vom 10. Januar bis 4. Februar die Badeanlage in Yangdok.Der südkoreanische Vereinigungsminister Kim Yeon-chul sagte am 18. Februar vor dem Parlament, Nordkorea ergreife drastische Maßnahmen gegen Covid-19. Genannt wurden Einschränkungen der Bewegungen, die Einstellung von Auslandsreisen und die Isolierung von Ausländern.