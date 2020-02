BTS sagen wegen Covid-19 Konzerte im April in Seoul ab

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ihre im April in Seoul geplanten Konzerte abgesagt.Ihre Agentur Big Hit Entertainment teilte am Freitag mit, die Auftritte im Rahmen der Welttournee „BTS Map of the Soul“ am 11., 12., 18. und 19. April im Jamsil Olympia-Stadion in Seoul abgesagt zu haben.Begründet wurde dies damit, dass angesichts der weltweiten Ausbreitung von Covid-19 das Ausmaß des Corona-Ausbruchs im April unvorhersehbar sei. Auch sei man wegen der Sicherheit besorgt, da grenzüberschreitende Bewegungen von Helfern und Ausrüstung erforderlich seien. Die Entscheidung sei unter Berücksichtigung der Sicherheit von 200.000 Konzertbesuchern und der Künstler sowie eventueller Schäden im Falle einer kurzfristigen Absage frühzeitig getroffen worden, hieß es.Die Agentur entschuldigte sich bei den BTS-Fans für die Absage und bat um Verständnis. Die Käufer der Tickets würden schrittweise ihr Geld zurückbekommen.Angesichts der rapiden Ausbreitung von Covid-19 wurden die meisten Konzerte von Pop-Sängern in Südkorea im März verschoben oder abgesagt.