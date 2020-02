Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea auf 2.337 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea ist auf 2.337 gestiegen.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten mit, über Nacht bis 16 Uhr am Freitag seien 571 zusätzliche Infizierte mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden.Von den heute neu bestätigten 571 Infizierten stammten 447 aus Daegu. Die Zahl der Infektionsfälle in Daegu liegt somit bei 1.579.Die Zahl der Todesopfer liege wie gestern unverändert bei 13. Die Zahl der Patienten, die als vollständig genesen gelten und aus der Quarantäne entlassen wurden, betrage 27, eine Person mehr als gestern.