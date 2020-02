Moon und Parteichefs vereinbaren überparteiliche Kooperation für Eindämmung von Covid-19

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und die Vorsitzenden der Regierungspartei und von drei Oppositionsparteien haben heute vereinbart, zur Eindämmung von Covid-19 überparteilich zusammenzuarbeiten und pannationale Kompetenzen zu bündeln.In einer gemeinsamen Übereinkunft zum Abschluss eines 100-minütigen Gesprächs in der Nationalversammlung vertraten die Spitzenpolitiker die Position, zügig kühne Maßnahmen umsetzen zu wollen, einschließlich der Verabschiedung eines Nachtragshaushalts. Damit sollten die weitere Ausbreitung der Epidemie verhindert und die stagnierende Wirtschaft wiederbelebt werden.Moon und die Parteichefs zollten den medizinischen Kräften ihren besonderen Dank, die an vorderster Front Covid-19 bekämpften. Die Politiker versprachen, Mediziner und medizinische Ausrüstungen sowie Einrichtungen tatkräftig unterstützen bzw. in großer Zahl einzusetzen.