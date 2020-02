Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea um 813 auf 3.150 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea ist auf 3.150 gestiegen.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten mit, über Nacht bis 16 Uhr am Samstag seien 813 Neuinfizierte mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden.Allein die Zahl der Infizierten in Daegu stieg mit 2.231 erstmals auf über 2.000. Über 86 Prozent aller Infektionsfälle ereigneten sich in Daegu/Gyeongsang.Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um vier auf 17. Die neuen vier Todesopfer wurden in Daegu gemeldet.Die Zahl der Patienten, die als vollständig genesen gelten und aus der Quarantäne entlassen wurden, erhöhte sich um eine Person auf 28.In Daegu befinden sich über 1.300 Infizierte in häuslicher Quarantäne, da in den Krankenhäusern Betten fehlen.Die Stadtverwaltung von Daegu hat den bereits um eine Woche verschobenen Schulstart am 9. März um zwei Wochen auf den 23. März verschoben.Der 25. Patient, der als vollständig genesen galt und entlassen worden war, wurde heute erstmals in Korea erneut als infiziert diagnostiziert. Der Patient wurde daher erneut unter Quarantäne gestellt.35.182 Personen warten auf das Ergebnis des DNA-Tests. 55.723 Personen wurden aus der Isolation entlassen, da ihr Test negativ war.