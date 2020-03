Berlinale 2020: Hong Sang-soo gewinnt Silbernen Bären für beste Regie

Photo : YONHAP News

Der Silberne Bär für die beste Regie bei den 70. internationalen Filmfestspielen 2020 ging an Hong Sang-soo für den Film "Domangchin Yeoja" (The Woman Who Ran).Es ist Hongs siebter Film, in dem Schauspielerin Kim Min-hee, Hongs Geliebte, auftritt. In dem Film trifft Gam-hee, die erstmals seit der Heirat ohne ihren Mann unterwegs ist, drei alte Freundinnen.Bei der Preisverleihung am Samstag sagte Hong, er wolle sich bei allen bedanken, bei allen Mitarbeitern, die für ihn gearbeitet hätten sowie allen Mitwirkenden der Filmfestspiele.Damit wurde Hong bei den drei renommierten Filmfestspielen von Cannes, Venedig und Berlin zum vierten Mal ausgezeichnet.Die Hauptdarstellerin Kim Min-hee hatte bei den 67. Internationalen Filmfestspielen Berlin 2017 mit Hongs Film „On the Beach at Night Alone“ („Bamui haebyun-eoseo honja“) den Silbernen Bären als beste Darstellerin gewonnen. Die 37-jährige Südkoreanerin hatte darin eine junge Frau auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und der Liebe gespielt. Es war das erste Mal, dass eine Südkoreanerin den Silbernen Bären erhielt.Der Goldene Bär für den besten Film in diesem Jahr ging an einen iranischen Film über die Todesstrafe, "Sheytan vojud nadarad" (Deutschland, Tschechien, Iran 2020) von Mohammad Rasoulof.