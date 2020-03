USA verbieten wegen Covid-19 Besuch südkoreanischer Stadt Daegu

Photo : YONHAP News

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verbieten die USA ihren Landsleuten den Besuch in einigen Teilen Südkoreas und Italiens.Demnach gilt die vierte und somit höchste Warnstufe (Do not travel) für die südkoreanische Stadt Daegu. Für die restlichen Teile Südkoreas gilt die dritte Stufe (Reconsider travel).Dies gab US-Vizepräsident Mike Pence auf einer Pressekonferenz am Samstag im Weißen Haus mit US-Präsident Trump bekannt.Präsident Trump habe dem Außenministerium in Washington angeordnet, eng mit Südkorea und Italien zu kooperieren und das weitere Vorgehen zu koordinieren, so Pence weiter.Auf der Pressekonferenz sagte Trump zudem, in den USA sei der erste Todesfall wegen des neuartigen Coronavirus gemeldet worden. Es handle sich um eine Endfünfzigerin, die im Bundesstaat Washington wohne.Washington verhängte jedoch kein Einreiseverbot für Südkoreaner.