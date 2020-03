81 Länder oder Gebiete beschränken Einreise von Südkoreanern

Photo : YONHAP News

Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist die Zahl der Länder oder Gebiete, die die Einreise aus Südkorea beschränken, auf 81 gestiegen.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass mit Stand von 19 Uhr am Sonntag 81 Staaten oder Gebiete, damit fünf mehr als am Samstag, Einreiseverbote oder strengere Einreisekontrollen für Reisende aus Südkorea eingeführt hätten.Die Zahl der Länder oder Gebiete, die ein vollständiges oder teilweises Einreiseverbot für Reisende aus Südkorea verhängten, wuchs auf 37. Angola schloss sich der Riege dieser Länder an und will ab Dienstag die Einreise von Ausländern aus mehreren Ländern einschließlich Südkoreas, Chinas, Irans und Italiens verbieten.Die Zahl der Staaten oder Gebiete, die das Einreiseverfahren verschärften, stieg auf 44. Nigeria beschloss, symptomfreie ausländische Einreisende, die in Südkorea, China, Italien, Iran und Japan waren, unter eine 14-tägige Selbstquarantäne zu stellen.14 Provinzen oder Städte in China verschärften inzwischen das Einreiseverfahren für Südkoreaner.