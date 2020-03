Südkoreas Außenministerin bittet USA um Verzicht auf übermäßige Schritte

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die USA nachdrücklich gebeten, keine übertriebenen Maßnahmen zu ergreifen, die den bilateralen Austausch unnötig beeinträchtigen könnten.Die entsprechende Bitte unterbreitete Außenministerin Kang Kyung-wha laut ihrem Ministerium am Sonntag in einem Telefongespräch mit dem US-amerikanischen Vizeaußenminister Stephen Biegun. Das Telefonat erfolgte, nachdem das US-Außenministerium seine Reisewarnung für die vom neuartigen Coronavirus schwer betroffene südkoreanische Stadt Daegu auf die höchste Stufe angehoben hatte. Reisen in die Stadt sind damit verboten worden.Kang sagte, das neuartige Coronavirus breite sich zwar in Südkorea aus, die Verbreitung sei jedoch auf bestimmte Regionen konzentriert. Die Regierung führe intensiv Coronatests durch und informiere die Bürger schnell und transparent über die Ergebnisse und ergreife außerdem umfassende Schutzmaßnahmen.Biegun sagte laut dem Ministerium, dass die USA Südkoreas transparente und offene Reaktion würdigten. Washington wolle weiterhin eng mit Seoul kommunizieren und zusammenarbeiten, um gegen den Virusausbruch gemeinsam wirksam vorzugehen, fügte er hinzu.