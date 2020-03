Gründer der Shincheonji-Kirche Jesu wartet auf Ergebnis von Coronatest

Photo : YONHAP News

Der Gründer der Shincheonji-Kirche Jesu, Lee Man-hee, hat sich am Samstag einem Coronatest unterzogen und wartet zurzeit auf das Ergebnis.Das teilte ein Vertreter der religiösen Organisation am Sonntag mit.Der Kirchengründer habe sich wie andere Mitglieder auch zu Hause selbst isoliert, hieß es weiter.Lee hält sich laut Berichten in der Provinz Gyeonggi auf.Shincheonji veröffentlichte unterdessen am Sonntag eine an die Politiker gerichtete Erklärung, in der die Gruppe dazu auffordert, die Sekte nicht länger als kriminelle Organisation darzustellen.Die Kirche tue ihr Bestes, um mit lokalen Regierungen für die Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 zu kooperieren. Doch würden die Kommunen mit Klagen drohen, da die ausgehändigte Mitgliederliste nicht vollständig sei, hieß es.Die Kirchen-Niederlassung in Daegu steht im Zentrum der starken Verbreitung des Coronavirus in Südkorea. Mehr als die Hälfte der Infektionsfälle im Land betrifft Shincheonji-Anhänger.