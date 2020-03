Südkorea bittet VAE um weiteren Verzicht auf übermäßige Einschränkungen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gebeten, weiterhin Maßnahmen zu unterlassen, die den bilateralen Austausch beeinträchtigen könnten.Die entsprechende Äußerung machte Außenministerin Kang Kyung-wha am Sonntag in einem Telefongespräch mit ihrem Amtskollegen der VAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan.Kang erläuterte die Situation in Bezug auf Covid-19 in Südkorea und die Maßnahmen der Regierung. Laut dem Außenministerium in Seoul beachtete sie, dass die VAE keine Einreisebeschränkung für Südkoreaner verhängt haben. Sie habe darum gebeten, dass beide Länder weiter eng kooperieren würden.Kang sagte, dass Südkorea auf der Grundlage seiner Untersuchungen auf hohem Niveau, einer zügigen und transparenten Informationsweitergabe sowie wissenschaftlicher Schutzmaßnahmen zur effektiven Eindämmung beitrage.Abdullah habe Südkoreas transparente und offene Reaktion gewürdigt, so das Außenministerium. Er habe die Hoffnung geäußert, im Kampf gegen Covid-19 weiterhin eng mit Südkorea zu kommunizieren.