Nordkoreas Machthaber entlässt führenden Parteifunktionär

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat in einem ungewöhnlichen Schritt vor den Augen anderer Parteikader führende Parteifunktionäre entlassen.Das schürt Spekulationen, dass Kim sich für die Straffung der inneren Disziplin einsetze.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass das Politbüro des Zentralkomitees der Arbeiterpartei am 29. Februar zu einer erweiterten Sitzung unter Kims Leitung zusammengekommen sei. Dabei habe er den Leiter der Abteilung für Organisationsleitung, Ri Man-gon, sowie den für Landwirtschaft zuständigen Vizevorsitzenden der Partei, Pak Tae-dok, entlassen.Die Abteilung für Organisationsleitung ist für die Personalpolitik zu Parteikadern zuständig und besitzt unter den Fachabteilungen der Arbeiterpartei die größte Macht.Ein Grund für Ris Entlassung wurde in dem Agenturbericht nicht genannt. Es ist beispiellos, dass der Chef der Abteilung für Organisationsleitung auf diese Weise entlassen wird.