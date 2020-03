BTS-Fans spenden bisher fast 400 Millionen Won für Eindämmung von Covid-19

Photo : YONHAP News

Fans der Boyband BTS haben bisher fast 400 Millionen Won für die Eindämmung von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gespendet.Die zivile Hilfsorganisation „Hope Bridge Korea Disaster Relief Association” teilte mit, dass mit Stand von 13 Uhr am Sonntag 8.000 Spendenfälle unter den Namen „Bangtan Soyeondan (BTS)“, „Bangtan“ und „Army“ (Name der BTS-Fangemeinde) eingegangen seien. Insgesamt 388,9 Millionen Won (325.000 Dollar) seien gespendet worden.Die Spendenwelle von BTS-Fans wurde ausgelöst, als bekannt gegeben wurde, dass das BTS-Mitglied Min Yoon-gi am 27. Februar der Organisation 100 Millionen Won (83.500 Dollar) für die Covid-19-Eindämmung gespendet hatte. Der als Suga bekannte Rapper stammt aus Daegu, der vom Coronavirus besonders schwer betroffenen Stadt im Südosten Südkoreas.Nachdem BTS am 28. Februar die im April in Seoul geplanten Konzerte abgesagt hatten, spendeten immer mehr Fans das zurückgezahlte Geld.