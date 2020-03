Südkorea und Japan warnen gegenseitig vor Reisen ins Nachbarland

Photo : YONHAP News

Die Regierungen Südkoreas und Japans haben gegenseitig vor Reisen ins Nachbarland gewarnt.Seit Samstag gilt die Warnstufe 1, die niedrigste Stufe der vierstufigen Warnskala. Südkoreaner werden demnach bei Reisen nach Japan zur Vorsicht gemahnt, gleiches gilt für japanische Besucher in Südkorea.Japan hatte bereits die Warnstufe 2 für die südkoreanische Stadt Daegu und den Landkreis Cheongdo ausgegeben, die vom Ausbruch des neuartigen Coronavirus besonders schwer betroffen sind. Demnach wird geraten, auf unnötige Reisen dorthin zu verzichten.Die Präfektur Hokkaido, die so viele Corona-Infektionen wie keine andere Region in Japan meldete, rief unterdessen als erste Region im Land den Notstand aus. Die Einwohner wurden aufgefordert, am Wochenende möglichst zu Hause zu bleiben.