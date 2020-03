BTS erobern mit neuem Album zum vierten Mal Billboard 200-Charts

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat mit ihrem neuesten Album die US-amerikanischen Album-Charts Billboard 200 erobert.„Billboard“ schrieb am Sonntag (Ortszeit), dass „Map of the Soul: 7“ der Boyband in den am 7. März zu veröffentlichenden Billboard 200-Charts auf Platz eins gekommen sei. Dabei beruft sich das Magazin auf Daten von Nielsen Music, dass sich das Album seit der Veröffentlichung am 21. Februar bis 27. Februar 422.000 Mal verkauft habe.BTS sind damit die ersten Südkoreaner, die mit vier Alben in Folge die Spitze der Billboard 200 eroberten. Dieser Rekord gelang zudem in einer Zeitspanne von lediglich 21 Monaten. Die Gruppe hatte im Mai 2018 mit „Love Yourself: Tear“ zum ersten Mal die Charts erobert. Im September 2018 erreichte „Love Yourself: Answer“ die Spitzenposition und im April 2019 „Map of the Soul: Persona“.Laut Billboard waren BTS bei der Veröffentlichung ihrer Nummer-eins-Alben aber nicht schneller als die britische Band The Beatles, die in den 1960er Jahren innerhalb von 17 Monaten mit vier Alben an der Chartspitze stehen konnte.