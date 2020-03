Trump: Reisende aus Hochrisikoländern müssen sich medizinischen Kontrollen unterziehen

Photo : YONHAP News

Reisende aus Hochrisikoländern müssen sich in den USA medizinischen Kontrollen unterziehen.Das teilte US-Präsident Donald Trump am Sonntag mit. Die verstärkten Kontrollen sollen dabei helfen, das neuen Coronavirus einzudämmen.Im sozialen Netzwerk Twitter schrieb Trump am Sonntag, dass Reisende schon vor dem Abflug in bestimmten Ländern oder dortigen Gebieten mit hohem Corona-Risiko überprüft werden sollen. Zudem würden sie nach der Ankunft in den USA untersucht.Am Samstag hatte das US-Außenministerium die Reisewarnung für das südkoreanische Daegu auf die höchste Stufe angehoben. In den USA war kurz zuvor das erste Todesopfer wegen des neuen Coronavirus registriert worden.Die Warnstufe für Daegu wurde auf 4 angehoben, damit wird von Reisen abgeraten. Für die übrigen Gebiete Südkoreas gilt Warnstufe 3, wonach Reisepläne überdacht werden sollten.Die Anhebung der Warnstufe hatte US-Vizepräsident Mike Pence bekannt gegeben, der das Vorgehen gegen das Coronavirus koordiniert. Ihm zufolge habe Trump dem Außenministerium direkt angeordnet, mit Italien und Südkorea für individuelle medizinische Kontrollen nach der Einreise zusammenzuarbeiten.