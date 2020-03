Parlament kommt ab heute zu Sitzungen für Interpellation zusammen

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat Sitzungen für eine Interpellation angesetzt.Insgesamt drei Sitzungstage sind ab heute für förmliche Anfragen an die Regierung vorgesehen.Die ursprünglich für letzte Woche geplanten Sitzungen hatten verschoben werden müssen, da ein Corona-Patient eine Veranstaltung im Parlament besucht hatte. Dieses musste daraufhin für 24 Stunden geschlossen werden.Die Fragen an die Regierung drehen sich heute um die Themen Politik, Diplomatie, Wiedervereinigung und Sicherheit. Am Dienstag werden Wirtschaftsthemen erörtert, am Mittwoch Fragen zu Gesellschaft und Kultur.Hitzige Debatten werden zum Umgang der Regierung mit dem neuartigen Coronavirus erwartet.Die regierende Minjoo-Partei wird voraussichtlich zur parteiübergreifenden Zusammenarbeit gegen die Covid-19-Krise aufrufen. Die führende Oppositionspartei, die Vereinte Zukunftspartei, will der Regierung von Präsident Moon Jae-in offenbar Versäumnisse in der Anfangsphase des Corona-Ausbruchs vorwerfen.Ministerpräsident Chung Sye-kyun wird den Sitzungen fernbleiben. Er will in Daegu bleiben, und die dortigen Maßnahmen gegen den Corona-Ausbruch koordinieren.