Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea auf 4.212 gestiegen

Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Südkorea ist auf 4.212 gestiegen.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten am Montag mit, dass die Zahl mit Stand von 0 Uhr um 476 verglichen mit dem Stand um 16 Uhr am Sonntag zugenommen habe. 445 von den 476 Neuinfektionen wurden in Daegu (377 Fälle) und der Provinz Nord-Gyeongsang (68 Fälle) gemeldet.Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionsfälle stieg auf 3.081 in Daegu und 624 in Nord-Gyeongsang.Die Zahl der Todesopfer stieg um vier auf 22. 31 Patienten konnten inzwischen geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.Die Zentren beschlossen, sich bei der Bekanntmachung der Infektionszahlen täglich um 10 Uhr von nun an auf den Stand um 0 Uhr zu beziehen und nicht wie bisher auf den Stand um 9 Uhr. Damit wollen sie die täglichen Veränderungen bei den Zahlen genauer erfassen.Bei der Bekanntmachung um 17 Uhr werden wie bisher Daten mit Stand von 16 Uhr veröffentlicht.