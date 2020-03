Vierte Corona-Infektion in Samsung-Fabrik in Gumi gemeldet

Photo : YONHAP News

In der Fabrik von Samsung Electronics in Gumi ist ein weiterer Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden.Das Unternehmen teilte mit, dass bei einem Mitarbeiter am Montagvormittag die Ansteckung bestätigt worden sei. Es handelt sich um den vierten Infektionsfall in dem Werk.Der Mitarbeiter habe sich am Samstag einem Corona-Test unterzogen und sei vorsorglich nicht zur Arbeit gekommen. Daher werde es keine zusätzliche Fabrikschließung geben, erklärte Samsung.In der Stadt in der Provinz Nord-Gyeongsang stellt der Elektronikriese Flaggschiff-Smartphones wie das Galaxy S20 her.Seit der Bestätigung des ersten Infektionsfalls am 22. Februar hatte die dortige Produktion zweimal eingestellt werden müssen, ehe sie nach dem jüngsten Stopp heute Vormittag wieder aufgenommen werden konnte.