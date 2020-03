Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte zwei Projektile in Richtung Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) in Südkorea zwei Kurzstrecken-Projektile ins Ostmeer gefeuert.Wie der JCS mitteilte, seien die Flugkörper kurz nach Mittag im Gebiet um Wonsan in der Ostküsten-Provinz Gangwon abgeschossen worden. Die Flugweite betrage etwa 240 Kilometer, die maximale Flughöhe werde auf etwa 35 Kilometer geschätzt, hieß es.Es ist der erste nordkoreanische Waffentest dieser Art seit 95 Tagen. Am 28. November hatte Nordkorea in Yonpo, Provinz Süd-Hamgyeong, einen "supergroßen" Mehrfachraketenwerfer getestet und zwei Projektile abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab beobachte die Situation aufmerksam, für den Fall, dass es weitere Abschüsse gebe. Auch würde die Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten, hieß es.