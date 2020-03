Politik Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea auf 4.335 gestiegen

Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Südkorea ist auf 4.335 gestiegen.



Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten am Montag mit, im Vergleich zum Stand von 0 Uhr am Sonntag sei die Zahl um 123 gestiegen.



Die Zentren beschlossen, sich bei der Bekanntmachung der Infektionszahlen täglich um 10 Uhr von nun an auf den Stand um 0 Uhr zu beziehen und nicht wie bisher auf den Stand um 9 Uhr. Damit wollen sie die täglichen Veränderungen bei den Zahlen genauer erfassen.



Bei der Bekanntmachung um 17 Uhr werden wie bisher Daten mit Stand von 16 Uhr veröffentlicht.