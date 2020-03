Internationales USA verpflichten Einreisende aus Südkorea und Italien zu medizinischen Kontrollen

Die USA wollen alle Einreisende aus Südkorea und Italien zu medizinischen Kontrollen vor dem Abflug in die USA an dortigen Flughäfen verpflichten.



Das teilte Vizepräsident Mike Pence am Montag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz im Anschluss an eine Sitzung der Covid-19-Taskforce im Weißen Haus mit. Innerhalb von zwölf Stunden würden alle Reisenden, die mit Direktflügen aus Italien und Südkorea kämen, mehrstufigen Kontrollen unterzogen, sagte er.



Pence ergänzte diesbezüglich, Südkorea habe bereits damit begonnen, alle Reisende mit Ziel USA an Flughäfen zu untersuchen. Italien werde dies bald auch tun.



Die Ankündigung durch Pence erfolgte nach Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach die USA neue Reisekontrollen überprüften, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern.



Nach Angaben des südkoreanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr soll vom heutigen Dienstag an bei den Passagieren aller Flüge von Südkorea in die USA die Körpertemperatur gemessen werden. Wer Fieber von mindestens 37,5 Grad habe, dem könne der Einstieg verweigert werden.



Korean Air und Asiana Airlines unternehmen bereits diesen Schritt, der jetzt auch auf die US-Fluggesellschaften ausgeweitet wird.