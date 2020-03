Coronavirus: Zahl der Infektionsfälle in Südkorea nähert sich 5000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bisher erfassten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Südkorea nähert sich 5000.Die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention teilten am Dienstag mit, dass sich weitere 600 Menschen mit dem Covid-19-Erreger angesteckt hätten. Die Gesamtzahl stieg damit auf 4.812.Von den neuen Fällen entfielen allein auf die südöstliche Stadt Daegu 519 und 61 auf die Provinz Nord-Gyeongsang. In Daegu gibt es die größte Häufung sämtlicher nachgewiesenen Infektionen.Sieben neue Infektionsfälle wurden in Seoul erfasst.Bisher wurden in Südkorea 29 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus gebracht, und 34 ehemalige Covid-19-Patienten wurden geheilt aus dem Krankenhaus entlassen.