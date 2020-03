Innerkoreanisches Nordkorea: Geschosse von Mehrfachraketenwerfern abgefeuert

Nordkorea hat nach eigenen Angaben bei seinem jüngsten Waffentest Geschosse von Mehrfachraketenwerfern abgefeuert.



Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass Machthaber Kim Jong-un am Montag eine Schießübung von Truppeneinheiten für die Fernkampfartillerie vor Ort verfolgt habe. Er habe persönlich den Abschuss der Raketen befohlen.



Die Geschosse seien vom Boden aus in Richtung ihres vorgegebenen Ziels geflogen, hieß es. Kim habe große Zufriedenheit geäußert, dass die Soldaten an den Langstreckengeschützen bereit seien, in jeder Situation schnell reagieren und ihre Aufgabe bei Feuergefechten vollständig ausführen zu können.



Anhand veröffentlichter Fotos wird davon ausgegangen, dass bei der Übung sogenannte supergroße Mehrfachraketenwerfer zum Einsatz kamen. Diese hatte Nordkorea bereits am 31. Oktober und 28. November letzten Jahres getestet.



Nach Angaben des südkoreanischen Vereinigten Generalstabs hatte Nordkorea am Montag zwei Projektile in einem Intervall von 20 Sekunden abgefeuert. Der Zeitabstand zwischen zwei Schüssen sei im Vergleich zum vorherigen Test um zehn Sekunden verkürzt worden.