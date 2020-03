Weltgemeinschaft äußert Besorgnis über Nordkoreas Raketenstart

Photo : KBS News

Nach dem neuerlichen Start von Raketen durch Nordkorea hat die internationale Gemeinschaft Besorgnis geäußert.UN-Generalsekretär Antonio Guterres sei besorgt über die neuesten Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel, teilte das Sprecherbüro der Vereinten Nationen laut dem US-Sender Radio Free Asia am Montag (Ortszeit) mit.Guterres fordere die nordkoreanische Führung wiederholt auf, ihre internationalen Pflichten gemäß den relevanten Resolutionen des UN-Sicherheitsrats vollständig zu erfüllen. Das diplomatische Engagement sei der einzige Weg für einen nachhaltigen Frieden und eine vollständige und überprüfbare Denuklearisierung, betonte das Büro.Ein Sprecher der Europäische Union forderte, Nordkorea solle jede Handlung unterlassen, die die Spannungen eskalieren lassen, die Situation destabilisieren und diplomatische Bemühungen untergraben könne.Das deutsche Auswärtige Amt kritisierte in einer Stellungnahme, dass Nordkorea mit diesem Test verantwortungslos die internationale Sicherheit bedrohe. Deutschland hat derzeit den Vorsitz im Komitee für die Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats.Der chinesische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Zhang Jun, sagte unterdessen auf einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit), über eine eventuelle Verlängerung der Amtszeit der Expertengruppe des Komitees für Nordkorea-Sanktionen werde noch im März diskutiert. China übernimmt im März den Vorsitz im Sicherheitsrat.Er fügte hinzu, die Nordkorea-Sanktionen stellten lediglich einen Prozess und die Mittel dar. Alle beteiligten Länder sollten erneut die humanitäre Lage in Nordkorea berücksichtigen und nach einer Lösung suchen.