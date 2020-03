99 Länder oder Gebiete beschränken Einreise von Südkoreanern

Photo : YONHAP News

99 Länder oder Gebiete beschränken nun angesichts der rapiden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Südkorea die Einreise von Südkoreanern.Dem Außenministerium in Seoul zufolge verhängten 36 Länder oder Gebiete mit Stand von 9 Uhr am Dienstag ein vollständiges oder zeitlich begrenztes Einreiseverbot für Reisende aus Südkorea.Die Malediven untersagen ab heute Besuchern, die in den südkoreanischen Regionen Daegu, Nord- und Süd-Gyeongsang sowie Busan waren, die Einreise. Angola verbietet ebenfalls ab heute die Einreise von Besuchern aus Südkorea.63 Länder oder Gebiete verschärften das Einreiseverfahren für Besucher aus Südkorea. Neuseeland verpflichtet Flugpassagiere aus Südkorea, sich bei den örtlichen Gesundheitsbehörden registrieren zu lassen und zu Hause zu bleiben.13 Provinzen oder Städte in China, darunter Shandong, Liaoning und Shanghai, führten ein verschärftes Einreiseverfahren für Besucher aus Südkorea ein.