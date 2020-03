Südkorea verschiebt Start des Schuljahrs wegen Coronavirus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den Start des neuen Schulhalbjahrs wegen des Ausbruchs von Covid-19 im Land um weitere zwei Wochen verschoben.Der Unterricht an den Grund-, Mittel- und Oberschulen werde voraussichtlich erst am 23. März beginnen, teilte Bildungsministerin Yoo Eun-hae am Montag mit. Die Regelung gelte auch für Kindergärten.Das neue Schulhalbjahr war im Februar zunächst um eine Woche verschoben worden.Es wird erwartet, dass die Sommer- und Winterferien der Schüler um drei Wochen kürzer ausfallen, um den ausgefallenen Unterricht nachzuholen.