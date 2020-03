Gründer von Shincheonji-Kirche auf Coronavirus negativ getestet

Photo : YONHAP News

Der Gründer der umstrittenen Shincheonji-Kirche Jesu, Lee Man-hee, ist erneut negativ auf das neuartige Coronavirus getestet worden.Die Provinz Gyeonggi teilte am Dienstag mit, dass das Ergebnis eines Tests von Lees Probe durch ihr Forschungsinstitut für Gesundheit und Umwelt negativ ausgefallen sei.Lee stimmte am Montag einer Probeentnahme zu, nachdem der Gouverneur der Provinz, Lee Jae-myung, vor einer möglichen Festnahme gewarnt hatte. Auch äußerte er die Absicht, den Sektenführer zu einer Probenentnahme zu zwingen.Lee Man-hee sagte auf einer Pressekonferenz am Montagnachmittag, er sei in einem privaten Krankenhaus negativ auf das Coronavirus getestet worden. Er zeigte dabei eine Kopie der Krankenakte.Die Provinzverwaltung forderte jedoch gemäß gesetzlichen Bestimmungen eine Probeentnahme. Lee weigerte sich zuerst, ließ jedoch nach der Warnung des Gouverneurs am späten Abend in einem öffentlichen Gesundheitszentrum seine Probe entnehmen.Die Niederlassung der Shincheonji-Kirche in Daegu steht im Zentrum der starken Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Südkorea.