Politik Südkorea will Besuche von Präsidenten Chinas und Russlands in diesem Jahr realisieren

Das Außenministerium in Seoul will sich dafür einsetzen, dass die Präsidenten Chinas und Russlands in diesem Jahr Südkorea besuchen.



Das Ministerium legte am Dienstag seine Pläne zur Umsetzung seiner Arbeit im laufenden Jahr vor. Das Ressort wolle dabei die strategische Gipfel-Diplomatie mit den vier benachbarten Großmächten verstärken, hieß es.



In Bezug auf China strebt das Ministerium einen Besuch von Staatspräsident Xi Jinping im ersten Halbjahr und eine Visite von Premierminister Li Keqiang im zweiten Halbjahr an. Auch sollten im Rahmen verschiedener multilateraler Konferenzen Treffen zwischen den Staatschefs und den Außenministern zustande kommen.



Das Ressort will auch einen Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Südkorea binnen Jahresfrist verwirklichen. Es werde eine "praktische Kooperation" angestrebt, damit negative Folgen der US-Sanktionen gegen Russland begrenzt würden, hieß es.



Gegenüber Japan will Südkorea die Kommunikation und Diskussionen zwischen den für die Diplomatie zuständigen Stellen verstärken, um die Spannungen infolge der japanischen Exportrestriktionen und der Frage der Zwangsarbeit während der Kolonialzeit abbauen zu können.



Seoul wolle eine sogenannte zweigleisige Annäherung wiederaufnehmen, indem es in Geschichts- und Gebietsfragen entschlossen vorgehe und zugleich die Kooperation in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Sport verstärke, hieß es weiter.



Mit den USA will Südkorea die umfassende Kooperation erweitern und dabei vor allem eine Zusammenarbeit durch die Verbindung der Neuen Südpolitik Seouls mit der indopazifischen Strategie Washingtons konkretisieren.