Nordkoreas Fluggesellschaft plant für Ausländer Sonderflug nach Wladiwostok

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Fluggesellschaft Air Koryo will laut einem Medienbericht am Freitag einen Sonderflug zwischen Pjöngjang und Wladiwostok durchführen.Das berichtete die in Russlands Fernem Osten ansässige Nachrichtenagentur VladNews am Montag (Ortszeit). Grund dafür sei, dass ausländische Diplomaten angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Pjöngjang verlassen wollten.Laut einer Quelle der diplomatischen Vertretung eines europäischen Landes in Nordkorea teilte die Protokollabteilung des nordkoreanischen Außenministeriums mit, dass es am Freitagvormittag einen Sonderflug für Ausländer geben werde, die Nordkorea verlassen wollten. Das Flugticket koste 275 Euro und sei so teuer wie ein normaler Flug.Etwa 100 Personen würden voraussichtlich den Flug nutzen, hieß es. Die diplomatischen Vertretungen Deutschlands, Frankreichs, der Schweiz und Indonesiens hätten vor, die Arbeit vorläufig einzustellen, während zugleich Schutzmaßnahmen getroffen würden. Die Mitarbeiter der Vertretungen Bulgariens, Polens und Rumäniens wollten ihre Frauen und Kinder mit dem Sonderflug nach Wladiwostok schicken.Die Nachrichtenagentur berichtete außerdem, dass Nordkorea das Einreiseverbot für Ausländer, das ursprünglich bis zum 1. März vorgesehen war, anscheinend unbefristet verlängern werde.Um eine Einschleppung des neuartigen Coronavirus zu verhindern, hatte Nordkorea Anfang Februar den Flug- und Bahnverkehr von und nach China und Russland ausgesetzt. Auch die Ein- und Ausreise von Ausländern wurde verboten.