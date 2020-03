Photo : YONHAP News

Die Zahl der bisher erfassten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Südkorea ist auf über 5.000 gestiegen.Die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention teilten am Dienstag mit, dass sich weitere 851 Menschen über Nacht bis 16 Uhr mit dem Covid-19-Erreger angesteckt hätten.Die Gesamtzahl stieg damit auf 5.186. Bisher wurden in Südkorea 29 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus gebracht, und 34 ehemalige Covid-19-Patienten wurden geheilt aus dem Krankenhaus entlassen.