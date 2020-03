Trump: Keine Reaktion auf Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass es von ihm keine Reaktion auf die jüngsten Starts von Flugkörpern durch Nordkorea gebe.Trump war am Dienstag beim Besuch der Nationalen Gesundheitsinstitute nahe Washington nach seiner Reaktion auf Nordkoreas Raketenstarts gefragt worden.Von ihm gebe es auf die Kurzstreckenraketen keine Reaktion. Offenbar deutete er damit an, dass er sich um Abschüsse von nordkoreanischen Kurzstreckenraketen nicht kümmern wolle.Nordkorea hatte am Montag zwei Projektile abgefeuert. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am folgenden Tag, dass das Land "supergroße" Mehrfachraketenwerfer erprobt habe. Südkoreas Streitkräfte sprachen von einem möglichen Test ballistischer Kurzstreckenraketen.