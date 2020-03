Trump: USA beobachten Corona-Lage in Südkorea, Italien und Japan gründlich

Photo : YONHAP News

Die USA beobachten nach Worten ihres Präsidenten Donald Trump die Ausbrüche des Corona-Virus in Südkorea, Italien und Japan gründlich.Grund sei die Frage, ob schärfere Einreisebeschränkungen für Menschen aus diesen Ländern erforderlich seien, um einem Massenausbruch in den USA vorzubeugen.Das sagte der US-Präsident am Dienstag im Weißen Haus bei einer Konferenz zu Covid-19.Auf die Frage, ob er die Einreise aus Südkorea und Italien stoppen wolle, sagte er, dass die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt getroffen werde.Er deutete außerdem an, dass die USA zurzeit Südkorea und Italien besonders im Blick hätten. Diese Länder seien zurzeit die Brennpunkte.Darauf angesprochen, ob er eine US-Teilnahme an den Olympischen Spielen in Japan angesichts des Virusausbruchs unterstützen würde, sagte er, dass dies von Japan abhinge.