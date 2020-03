Schwester des nordkoreanischen Machthabers übt scharfe Kritik an Südkorea

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers, hat scharfe Kritik an Südkorea geübt.In ihrer ersten Erklärung als erste stellvertretende Abteilungsleiterin des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei, wehrte sie sich am Dienstag gegen die Kritik des südkoreanischen Präsidialamtes wegen des Starts von Flugkörpern.Es habe sich um einen Akt der Selbstverteidigung gehandelt. Es mache keinen Sinn, dass der Süden an nordkoreanischen Übungen für die Selbstverteidigung Anstoß nehme, entgegnete Kim.Die Erklärung des südkoreanischen Präsidialamtes sei "wahrlich schockierend" und "sinnlos" und vergrößere lediglich Nordkoreas Misstrauen, Hass und Verachtung gegenüber Südkorea. Auch Südkorea führe Militärmanöver durch, gelegentlich gemeinsam mit den USA, mahnte Kim.Die Absage des gemeinsamen Manövers in diesem Monat sei wegen des Covid-19-Ausbruchs in Südkorea erfolgt. Eine solche Entscheidung hätte von den Eignern des Blauen Hauses sonst nicht getroffen werden können, da ihnen Frieden, Aussöhnung und Kooperation gleichgültig seien, hieß es in der von der Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung weiter.Das südkoreanische Präsidialamt hatte am Montag mitgeteilt, dass Nordkoreas jüngste Abschüsse für die Bemühungen um den Spannungsabbau auf der koreanischen Halbinsel nicht hilfreich seien. Pjöngjang solle solche Abschüsse unterlassen.