Immer mehr illegale Einwanderer wollen wegen Covid-19 Südkorea freiwillig verlassen

Immer mehr Chinesen, die sich illegal in Südkorea aufhalten, wollen angesichts der starken Verbreitung des neuartigen Coronavirus das Land freiwillig verlassen.Insbesondere auf der Insel Jeju stehen illegal eingereiste Chinesen vor der Einwanderungsbehörde Schlange.Vom 1. bis 23. Februar meldeten sich etwa 84 Ausländer für eine freiwillige Ausreise. Die Zahl stieg in den folgenden sechs Tagen auf 463 Personen. Zurzeit kommen 300 Personen am Tag.Im Zuge der Maßnahmen gegen Covid-19 will das Justizministerium mittels einer Straf- und Bußgeldbefreiung Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus zur freiwilligen Ausreise ermutigen.Jedoch wurden die Direktflüge zwischen Jeju und China im Zuge der vorläufigen Einstellung der visafreien Einreise gestoppt. Daher setzen chinesische Fluggesellschaften außerplanmäßige Flüge an, um die Landsleute zurückzuholen.