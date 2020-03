Politik Südkorea will Export von Mundschutzmasken deutlich einschränken

Südkorea will den Export von Mundschutzmasken deutlich einschränken.



Darauf einigten sich Vertreter der Regierung und der Regierungspartei heute bei einer Sitzung im Präsidialamt. Auch soll die Produktion von Mundschutzmasken an den Wochenenden gesteigert werden.



Die Regierung hatte letzte Woche damit begonnen, Mundschutzmasken über öffentliche Organisationen bereitzustellen. Doch haben viele Bürger noch immer Schwierigkeiten, Schutzmittel zu kaufen.



Der Vorsitzende der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Lee Nak-yeon, sagte im Anschluss an die Sitzung, dass die Teilnehmer Maßnahmen für die Bereitstellung von mehr Schutzmasken beschlossen hätten. Hierzu zählten eine drastische Verringerung der Exporte und die Ankurbelung der Produktion an den Wochenenden.



Auch wurde über Wege gesprochen, wie die Schutzmasken fair verteilt und Bürger davon abgehalten werden können, mehrere Male Schutzmasken zu kaufen.



Hierfür solle unter anderem auf ein Auskunftssystem zurückgegriffen werden, mit dem Apotheker überprüfen können, welche Medikamente und Hilfsmittel ein Kunde in der Vergangenheit kaufte. Das System dient eigentlich dazu, einem Missbrauch von Medikamenten vorzubeugen.