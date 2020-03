Politik Menschenrechtsorganisationen fordern Südkorea zu Ko-Sponsoring von Nordkorea-Resolution auf

Eine Reihe von Menschenrechtsorganisationen im In- und Ausland haben Südkorea aufgefordert, sich wieder als Ko-Sponsor an einer UN-Resolution zu Menschenrechten in Nordkorea zu beteiligen.



Die International Coalition to Stop Crimes Against Humanity in North Korea (ICNK) teilte am Mittwoch mit, das 69 Menschenrechtsorganisationen am Dienstag ein entsprechendes Schreiben an Präsident Moon Jae-in geschickt hätten. Auch sieben Einzelpersonen, darunter der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in Nordkorea, Tomas Ojea Quintana, unterzeichneten den Brief.



Darin betonten sie, die Reduzierung des Drucks auf Nordkorea für die Verwirklichung der Menschenrechte stelle einen Verrat an den seit langem leidenden Nordkoreanern dar. Die südkoreanische Regierung müsse sich erneut darum bemühen, die gefährdeten Einwohner in Nordkorea zu schützen und deren Menschenrechte zu fördern.



Die Organisationen äußerten auch Bedauern, dass sich die südkoreanische Regierung an der im letzten Jahr verabschiedeten Resolution der UN-Generalversammlung zur nordkoreanischen Menschenrechtsfrage nicht als Ko-Sponsor beteiligt hatte.



Sie forderten demnach die Regierung auf, eine Resolution des UN-Menschenrechtsrats zu Nordkorea im März zu unterstützen und sich im November den offiziellen Befürwortern einer neuen Menschenrechtsresolution der UN-Generalversammlung zu Nordkorea anzuschließen.